Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip - Son Dakika
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Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip

19.06.2022 11:25
Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'e Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un talip olduğu öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'e Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un talip olduğu öğrenildi. Altay altyapısından yetişin son 2 sezonda kırmızı-lacivertli ekipte top koşturan 27 yaşındaki futbolcu, Altınordu ile yaptığı ilk görüşmede istediği ücret konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın kadroda kalması yönünde rapor verdiği Hüsamettin'in Süper Lig'den teklif beklediğini belirterek Altınordu'dan süre istediği öğrenildi. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile İstanbulspor'un ilgilendiği gelen haberler arasında. Hüsamettin'in yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.


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Kaynak: DHA

İstanbulspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip - Son Dakika

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