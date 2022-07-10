Altınordulu Kubilay Aktaş: "Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk" - Son Dakika
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Altınordulu Kubilay Aktaş: "Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk"

10.07.2022 10:09
Altınordulu Kubilay Aktaş: "Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun orta saha oyuncularından Kubilay Aktaş, bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun orta saha oyuncularından Kubilay Aktaş, bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi.

Kubilay Aktaş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen yılki kadrolarının yüzde 90'ının değişmediğini belirtti.

Geçen sezonun son 10 haftasında iyi bir çıkış yakaladıklarını aktaran Kubilay Aktaş, "O çıkışı sürdürüp sanki ara vermemişiz gibi lige başlayacağız. Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kürşad Sürmeli de çalışmalarını yüksek bir tempoda sürdürdüklerini kaydederek, "Güzel bir sezon bizi bekliyor. Süper Lig'e çıkmayı kendimize hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştireceğimize de yüzde yüz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kubilay Aktaş, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordulu Kubilay Aktaş: 'Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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