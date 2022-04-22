Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak - Son Dakika
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Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak

22.04.2022 19:07
Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, vatandaşları 23 nisanda (yarın) gerçekleşecek 6. Hersek Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, vatandaşları 23 nisanda (yarın) gerçekleşecek 6. Hersek Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Altınova Belediyesi önünde gerçekleşen programda cazgır ve davul-zurna ekibiyle yağlı güreşlerin duyurusu yapıldı. Tanıtıma güreşçilerin yanı sıra Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral ve ilçe protokolü katıldı.

Başpehlivanlık mücadeleleri gece yapılacak

Hersek Er Meydanı'nda miniklerde küçük, orta ve büyük boy mücadeleleri saat 15.00'te başlayacak. Toplu iftar organizasyonunun ardından saat 21.00'de büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleri gerçekleştirilecek. Başkan Oral, 13 boyda güreşçilerin er meydana çıkacağını dile getirerek, "Ata sporumuzun en iyi şekilde yaşatılıp gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Dostça, kardeşçe, centilmence, sporcu ruhuna yakışır güreşler bekliyoruz. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve tüm halkımızı 23 Nisan günü aramıza bekliyoruz" dedi. - YALOVA

Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak
Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak
Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak

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Yağlı Pehlivan Güreşleri, Metin Oral, Altınova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınova'da yağlı güreş heyecanı yaşanacak - Son Dakika
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