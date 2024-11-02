Altıparmak: Gol atamadık ama üstün oynadık - Son Dakika
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Altıparmak: Gol atamadık ama üstün oynadık

Mehmet Altıparmak, Şanlıurfaspor maçında üstün oynadıklarını ancak gol atamadıklarını belirtti.

02.11.2024 20:38
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- Mehmet Altıparmak: "Sadece futbolun kuralı olan golü atamadık"

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Şanlıurfaspor maçında tamamen üstün oynadıklarını belirterek, "Sadece futbolun kuralı olan golü atamadık. Mücadelemiz, oyun isteğimiz, ileriki maçlar için çok önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Üstün oynadıklarını aktaran Altıparmak, "Çok değerli 2 puan kaybettik. Maçın başından sonuna kadar tek kale oynanan, tamamen bizim üstünlüğümüzle geçen, rakip sadece savunma yaptı. Gol yememeye çalıştı. Biz bugün maçın başından sonuna kadar topu yere indirip, pas yapıp, kanatları kullanıp, şut atıp, orta yapıp; futbolun içinde olan her şeyi yapmaya çalıştık. Neticesinde pozisyonumuz da var. Alper'in veya Hamza'nın girdiği pozisyonlardan biri gol olmuş olsa, çok daha farklı bir oyun olabilirdi. Belki de farklı kazanabileceğimiz maça doğru gidecekti. Gol gelmedikçe dirençleri arttı. Rakibe söylenecek bir şey yok. Biz ona göre oyumuzu oynadık. Oyuncularım sahada yapılması gereken her şeyi yaptılar, tebrik ediyorum. Sadece futbolun kuralı olan golü atamadık. Mücadelemiz, oyun isteğimiz, arzumuz, girdiğimiz pozisyonlar bu bizim için, ileriki maçlar için çok önemliydi. Şanlıurfaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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