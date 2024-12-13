Altuğ Gesge\'den Altın Madalya

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Bilecikli milli başarılı genç sporcu Altuğ Gesge, Bosna Hersek'ten altın madalya ile döndü.

Türkiye Şampiyonluğu'nun yanında birçok başarıya imza atarak Bilecik'in gurur kaynağı olan milli sporcu Altuğ Gesge, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Açık G1-E1 Taekwondo Turnuvasında altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa ve Dünya Şampiyonu rakiplerini yenerek şampiyonluğa uzanan Gesge, büyük bir başarı daha kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarıya doymayan genç sporcuyu ve Antrenörü Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK