Altunoluk Kardeşler Konferansta Eşitlik vurgusu - Son Dakika
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Spor

Altunoluk Kardeşler Konferansta Eşitlik vurgusu

Milli Paralimpik Golbol Takımı oyuncuları Sevda ve Sevtap Altunoluk, eşitlik için konferansta konuştu.

17.09.2024 15:47
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Milli Paralimpik Golbol Takımı oyuncuları Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler, Lead Network tarafından düzenlenen Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansında, "Sporun birleştirici gücüyle eşitliği sağlamak" oturumuna katıldı.

Marriot Hotel Asia'da düzenlenen konferansta açıklamada bulunan Sevda, "2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris'te final görmüş bir sporcuyum. Hepsinde galip gelen ve gol krallığı elde eden bir sporcuyum. Yıl boyunca bunun için çalışıyor, emek veriyoruz. İstiklal Marşı'mızı orada okutup dünyaya dinletmeyi istiyoruz. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Genç arkadaşlarımıza örnek olduk, bu bizi çok mutlu etti. İnşallah daha da şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Zor zamanlar yaşadıklarını da anlatan Sevda, kadının, imkan verildiğinde her şeyi başarabileceğini belirtti.

Ailesi sayesinde tüm ön yargıları kırdıklarını aktaran Sevda, şunları kaydetti:

"Tokatta ilk okul 3'te görme yetimi kaybetmeye başladım. Golbol sporunu görme engelliler oynuyor. Ankara'da okulda okurken arkadaşlarım bu branşı yapıyorlardı, ben de çok merak ettim. Severek yapıyorlardı ve isteklilerdi. Başta çok korkmuştum, yapmak istememiştim. Sonra spor salonuna inince hocam bana yapabileceğimi söyledi ve bu sayede başladım. Çok çalıştık, zorluklar yaşadım. Ailemden uzakta bir kız çocuğu olarak her şey zordu. Eğitimime ve sporuma devam ettim. Ailem hep 'sen başaracaksın' dedi. Antrenörüm 'dünyanın en iyisi olacaksın' dedi. Ailem sayesinde bu ön yargıları kırdık."

Sevtap ise şöyle konuştu:

"Annem düştüğümde, kalktığımda, güldüğümde ve ağladığımda her şeyimde yanımda oldu. Aile kavramı benim için çok kıymetli. Ailemin desteğiyle bu noktalara geldim. Ablam vesilesiyle bu spora başladım. Maçlardan önce annemle konuşmam benim motivasyonumu artırıyordu. Annem 'siz isteyince yapamayacağınız şey yoktur derdi' her zaman. O bize hep güç verdi."

Kaynak: AA

Engelliler, Kadın, Spor, Son Dakika

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