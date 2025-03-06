Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika
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Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı

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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, 39 yaşındaki futbolu bıraktı. Real Madrid ve Manchester City gibi dev takımlarda top koşturan Negredo, son olarak a Liga ekiplerinden Real Valladolid'de oynadı.

06.03.2025 16:48
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39 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

X hesabından bir video yayınlayan Negredo, söz konusu paylaşımına "Her şey için teşekkürler futbol" notunu düştü.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Alvaro Negredo, kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda oynadı. 39 yaşındaki forvet, son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giymişti.

Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı

716 MAÇTA 269 GOL

Alvaro Negredo kariyeri boyunca 716 resmi maça çıktı. İspanyol golcü, bu karşılaşmalarda 269 gol 88 asist yaptı. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Negredo, siyah-beyazlılarda ise 49 müsabakaya çıkıp 18 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı

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Son Dakika Spor Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    GORENDE FUTBOL OYNUYORDU ZANNEDER 5 8 Yanıtla
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