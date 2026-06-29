Zorkun Yaylası\'nda Ultra Maraton coşkusunda 1100 sporcu kıyasıya yarıştı

Osmaniye'de Amanos Dağları'nın eşsiz doğasında düzenlenen Amanos Ultra Trail, 81 ilden ve 6 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, dağları, vadileri, patikaları ve akarsuları aşarak dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Osmaniye Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde Zorkun Yaylası'nda gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da sporseverleri ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. 1680 rakımlı Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nden verilen startla başlayan yarışlarda sporcular, Karaçay Şelalesi, tarihi kaleler ve Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri arasında zorlu parkurları tamamlamak için mücadele etti. Sıcak havaya rağmen yarışan atletler, parkur boyunca akan doğal su kaynaklarında serinleyerek koşularına devam etti. Organizasyonun ilk gününde çocuk koşularının start aldı. Spor şölenine katılan çocuklara ise Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişi ile bisiklet hediye edildi.

Zorkun Yaylası'na gelen çok sayıda vatandaş da yarışları yakından takip ederek sporculara destek verdi. Uluslararası organizasyon, sporun yanı sıra Osmaniye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağladı.

"Türkiye'nin dört bir yanından binin üzerinde sporcuyu Osmaniye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, organizasyonun kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "1680 rakımlı Zorkun Yaylası'nda, Atletizm Federasyonu ile birlikte uluslararası patika koşusunu düzenledik. Birçok ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından binin üzerinde sporcuyu Osmaniye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren sporcular ise şöyle sıralandı, 5K Şenlik Trail kadınlarda Gökçe Yağmur, erkeklerde Omar Alhaje, 16K Zorkun Short Trail kadınlarda Dilek Koçak, erkeklerde Eyyüp Ül, 27K Cebelibereket Medium Trail kadınlarda Hasibe Demir, erkeklerde Ümran Bulut, 50K Amanos Ultra Trail kadınlarda Nuray Bulut Göktepe ve erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birincilik kürsüsüne çıktı. - OSMANİYE