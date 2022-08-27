Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

27.08.2022 11:16
Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

Amasya'nın Göynücek ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastası 66 yaşındaki Aslan Cansız, jandarma ekipleri tarafında ormanlık alanda bulundu.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastası 66 yaşındaki Aslan Cansız, jandarma ekipleri tarafında ormanlık alanda bulundu.

Damlaçimen köyünde yaşayan ve dün gezintiye çıktıktan sonra uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Cansız'ın yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Alzaymır hastası Cansız'ın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede dron kullanılarak sürdüren çalışmalar sonucu Cansız, evinden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Bitkin halde bulunan Cansız'a ekipler bisküvi ve su ikram etti. Cansız, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Damlaçimen, Göynücek, Jandarma, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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