Bitkin halde bulunan Cansız'a ekipler bisküvi ve su ikram etti. Cansız, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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