Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasyasporlu Futbolcuları Ziyaret Etti

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, TFF 3. Lig 2. Grupta sezonun son maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Amasyasporlu futbolculara moral ziyaretinde bulunup tatlı ikram etti.

Cumartesi günü sahasında konuk edecekleri Silifke Belediyespor maçı öncesi 15 takımlı grupta 30 puanla 12. sırada bulunan Yeşil-beyazlı futbolcularla görüşen Vali Doruk, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlara destek çağrısı yapan Doruk, Silifke Belediyespor maçının tüm biletlerini satın alan Amasyaspor Başkanı İbrahim Karaman'a teşekkür etti. - AMASYA