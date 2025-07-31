Amasyalı Halterci Zehranur Aslan Avrupa Şampiyonu

Amasya Merzifonlu halterci Zehranur Aslan, İspanya'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda U15 Kadınlar 69 kiloda kazandığı 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcu, koparmada 80, silkmede 101 ve toplamda 181 kiloluk dereceleriyle rakiplerini geride bırakarak Türk bayrağının zirvede dalgalandığı salonda İstiklal Marşı'nı okuttu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcuyu, antrenörlerini ve kulübü Merzifon Belediyespor'u başarısından dolayı tebrik etti. - AMASYA