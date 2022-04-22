Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi

22.04.2022 23:55
Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Tolga Dede, Mehmet Öcal AMASYASPOR 1968 FK: Ümit Kurt, Kadir Doğukan, Emre Batı (Dk.68 Osman Kerem), Artun Kütükçü, Muhammed Sak (Dk.89 Kadir Baylan), Tugay Tiryaki, Burhaneddin Sever, Emin Akyıldız, Kadir Samet Eser (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Tolga Dede, Mehmet Öcal AMASYASPOR 1968 FK: Ümit Kurt, Kadir Doğukan, Emre Batı (Dk.68 Osman Kerem), Artun Kütükçü, Muhammed Sak (Dk.89 Kadir Baylan), Tugay Tiryaki, Burhaneddin Sever, Emin Akyıldız, Kadir Samet Eser (Dk.74 Emin Soğuk), Yasin Berkan Yalçın, Sefa TuranANKARA TKİ: Seyfullah Dere, Çağatay Özkan, Berkay Yücesoy, Mert Tutar (DK.57 Yusuf Tosun), Metehan Cavit Yıldırım, Şevket Ayan (Dk.72 Ercüment Balıkçı), Metin Aydın, Yiğit Ener Aydın, Hüseyin Değer, Hamit Kargın (Dk.57 Ercüment Balıkçı), İsmail Alper Hacıoğlu (Dk.70 Hakan Duman) GOLLER: Dk.84 Emin Akyıldız (Amasyaspor 1968 FK), Dk.42 Yiğit Ener Aydın (Ankara TKİ)Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup Play-off müsabakaları Kayseri'de oynandı. İlk maçında Bartınspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup eden Amasyaspor 1968 FK ikinci maçında Ankara TKİ ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Play-Off'larda 4 puan toplayan Amasyaspor 3'üncü Lig'e yükseldi. Yeşil-beyazlı yüzlerce taraftar maçın bitimiyle sahaya girdi. Taraftarlar 3'üncü lig sevincini futbolcularla birlikte yaşadı.


- Kayseri
Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi
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Mehmet Öcal, Ümit Kurt, Emre Batı, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasyaspor 1968 FK 3'üncü Lig'e yükseldi - Son Dakika
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