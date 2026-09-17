Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankırıgücü'nü 10-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankırıgücü'nü 10-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Çankırıgücü\'nü 10-0 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Amasyaspor FK, sahasında Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti. Amasyaspor FK, farklı galibiyetle bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Şahin Berker, Turan Çelik, Beytullah Karaca

Amasyaspor FK: Orhan Can Bostan (Yusuf Nacar dk.46), Mert Erol, Mehmet Bavver Özbahçeci, Buğrahan Bekar, Safa Kınalı (Atalay Gürel dk. 66), Ahmet Emin Aksakal (Hasan Çelik dk. 66), Yunus Emre Kobya, Mikail Olgun (Muhammed Öztürk dk. 66), Mehmet Taha Ağdağ, Hüseyin Can Şavur (Şükrü Göksun Öner dk. 46), Muhammet Karahan

Çankırıgücü: Alperen Türk, Ali Ateş (Poyra Numan Altınok dk. 70), Alperen Esat Kahraman, Metin Mert Sayar, Yusuf Altun (Yaser Bera Silahsız dk. 70), Burak Can Candan, Eren Gür, Kerem Efe Eroğlu (Yusufcan Türkmen dk. 52), Abdullah Erdoğan, Uğur Emirhan Güler (Yağız Özen dk. 52), Hüseyin Doğan

Goller: Safa Kınalı (dk. 1), Ahmet Emin Aksakal (dk. 4), Mehmet Bavver Özbahçeci (dk. 6), Mert Erol (dk. 30), Mikail Olgun (dk. 33), Muhammet Karahan (dk. 35 ve 39), Yunus Emre Kobya (dk. 51), Muhammed Öztürk (dk. 11), Hasan Çelik (dk. 84) (Amasyasppor FK)

Sarı kart: Şükrü Göksun Öner (Amasyasppor FK)

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
17:11
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:25:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankırıgücü'nü 10-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement