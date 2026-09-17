Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Çankırıgücü\'nü 10-0 yendi

Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankırıgücü'nü 10-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Amasyaspor FK, sahasında Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti. Amasyaspor FK, farklı galibiyetle bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Çankırıgücü'nü 10-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Şahin Berker, Turan Çelik, Beytullah Karaca
Amasyaspor FK: Orhan Can Bostan (Yusuf Nacar dk.46), Mert Erol, Mehmet Bavver Özbahçeci, Buğrahan Bekar, Safa Kınalı (Atalay Gürel dk. 66), Ahmet Emin Aksakal (Hasan Çelik dk. 66), Yunus Emre Kobya, Mikail Olgun (Muhammed Öztürk dk. 66), Mehmet Taha Ağdağ, Hüseyin Can Şavur (Şükrü Göksun Öner dk. 46), Muhammet Karahan
Çankırıgücü: Alperen Türk, Ali Ateş (Poyra Numan Altınok dk. 70), Alperen Esat Kahraman, Metin Mert Sayar, Yusuf Altun (Yaser Bera Silahsız dk. 70), Burak Can Candan, Eren Gür, Kerem Efe Eroğlu (Yusufcan Türkmen dk. 52), Abdullah Erdoğan, Uğur Emirhan Güler (Yağız Özen dk. 52), Hüseyin Doğan
Goller: Safa Kınalı (dk. 1), Ahmet Emin Aksakal (dk. 4), Mehmet Bavver Özbahçeci (dk. 6), Mert Erol (dk. 30), Mikail Olgun (dk. 33), Muhammet Karahan (dk. 35 ve 39), Yunus Emre Kobya (dk. 51), Muhammed Öztürk (dk. 11), Hasan Çelik (dk. 84) (Amasyasppor FK)
Sarı kart: Şükrü Göksun Öner (Amasyasppor FK)
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