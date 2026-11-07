Amasyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Galata SK'yı 2-0 yenerek üç puanı aldı - Son Dakika
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Amasyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Galata SK'yı 2-0 yenerek üç puanı aldı

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Amasyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup\'ta Galata SK\'yı 2-0 yenerek üç puanı aldı
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TFF 3. Lig 1. Grup 10. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Galata SK'yı 2-0 yendi. Amasyaspor'un gollerini 26. dakikada Serdar Eylik ve 65. dakikada Mücahit Çakır atarken, Galata SK'da Berkay Kençtemur 68. dakikada kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 1. Grup 10. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Galata SK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Hakan Yüncü, Kazım Tuna Demir, Orhun Ötü

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Hasan Çelik (Atalay Gürel dk. 77), Serdar Eylik, Savaş Çakır (Ahmet Emin Aksakal (dk. 77), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Doğukan Kalkışım (Yunus Emre Kobya dk. 89), Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Muhammet Karahan (Muhammed Öztürk dk. 82)

Galata SK: Kaan Mert Vardar, Cemal Azad Demir (Muhammed Sipahiler dk. 71), Berkay Kençtemur, Arda Çeşmebaşı (Yıldıray Koçal dk. 46), Ali Özdemir (Muhammet Apaydın dk. 78), Muharrem Öner, Demir Mermerci, Ökkeş Karaoğlu (Sercan Kaya dk. 86), Cihangir Çağlıyan, Hasan Hüseyin Öztürk (Ömer Turan dk. 86), Aziz Aksoy

Goller: Serdar Eylik (dk. 26), Mücahit Çakır (dk. 65) (Amasyaspor FK)

Kırmızı kart: Berkay Kençtemur dk. 68) (Galata SK)

Sarı kartlar: Mücahit Çakır, Murat Şevik (Amasyaspor FK), Arda Çeşmebaşı (Galata SK)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMücahit ÇakırSerdar EylikSporSon Dakika

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