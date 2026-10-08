Amatör Spor Haftasında sporcular kortejde buluştu

05-11 Ekim 2026 tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, sporcu grupları ve protokolün katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına kurulan alanda, sporcu grupları gösterilerini sundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 81 ilde kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Denizli'de 07 Ekim Çarşamba günü 16.00-18.00 saatleri arasında kortej yürüyüşü ve sportif gösteriler gerçekleşti.

Sporcular kortejde yürüdü

Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe; protokol üyeleri, sporcular ve spora gönül vermiş her yaştan vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından meydanda kurulan alanda branş tanıtımları ve sporcu gruplarının gösterileri gerçekleşti.

"Amatörler, Türk sporunun temelidir"

Amatör Spor Haftası programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, amatör sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti. "Amatör spor branşları; sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve ülkesini seven bireylerin yetişmesinde önemli unsurların başında gelir. Bu bilinçle çocuklarımızın ve gençlerimizin spora kazandırılmasını, altyapılarımızın güçlendirilmesini ve modern spor tesislerinin şehrimize kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Türk Sporu amatörlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek, bizler de bu güçlü spor kültürünü ve amatör ruhu desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.