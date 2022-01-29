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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

29.01.2022 09:48
Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar gün oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Buğdaylıspor - Kasyeri Gençlerbriliği: Nail Berkant Sarıkaya

Özvatan Gençlikspor- Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu

Sanayi Esnafspor- Amarat Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç

Erciyes Esen Makina - Esentepespor: Necati Selçuk Şahin

Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Ulu

Kayseri Şekerspor-Gültepespor: Kemal Hattatioğlu

Hacılar Erciyesspor- Talas Anayurtspor: Ahmet Çıtak

Kayseri Yolspor- Kayserigücü FK: Yusuf Uğurlu

OSB Atletikspor- Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak - KAYSERİ

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu
Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

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Kayseri Şekerspor, Başakpınar, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatörde haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Amatörde haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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