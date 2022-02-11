Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. A Grubunda haftanın en önemli maçında Kayseri Şekerspor ile Amarat Gençlikspor maçını Necati Selçuk Şahin yönetecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 13. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Sanayi Esnafspor- Kocasinan Ülküspor: Ahmet Ulu
Erciyes Esen Makina -Buğdaylıspor: Yusuf Uğurlu
Kayseri Şekerspor-Amarat Gençlikspor: Necati Selçuk Şahin
Tomarza Belediyespor-Kayseri Gençlerbriliği: Cemal Emre Gömeç
Kayserigücü FK-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Pakırcı
Erciyes Reşadiye Gençlikspor -Esentepespor: Hüseyin Otyakmaz
Özvatan Gençlikspor- Talas Anayurtspor: Cem Eray Eşmekaya
Gültepespor- OSB Atletikspor: Volkan Oğuz
Hacılar Erciyesspor- Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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