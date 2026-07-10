Amed, Lumbardh Dellova ile Anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Kosovalı stoper Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak CSKA Sofia forması giyen Kosovalı milli futbolcu Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Stoper başta olmak üzere sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev yapabilen 27 yaşındaki Lumbardh Dellova, çok yönlü oyun yapısı ile takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Lumbardh Dellova'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.