Amed Sportif, 2026-2027 sezonunda 9 maçta 2 gol atan Diagne ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 35 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, 2026-2027 sezonunda 9 maçta 2 gol kaydeden futbolcuya emek ve katkıları için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilerek "Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne." ifadeleri kullanıldı.
Diagne, 2026-2027 sezonunda yeşil-kırmızılı ekipte 9 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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