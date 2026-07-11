Amed Sportif, Dinamo Batumi'ye 2-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif, Dinamo Batumi'ye 2-0 Yenildi

Amed Sportif, Dinamo Batumi\'ye 2-0 Yenildi
11.07.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif, hazırlık maçında FC Dinamo Batumi'ye 2-0 mağlup oldu. Goller 6. ve 65. dakikada atıldı.

Amed Sportif Faaliyetler, hazırlık maçında FC Dinamo Batumi'ye 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu sahada oynanan mücadeleyi Gürcistan temsilcisi 2-0 kazandı.

Sezon öncesindeki ilk hazırlık maçına çıkan iki takımın mücadelesinde FC Dinamo Batumi'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Vordy Mara ile 65. dakikada Junior Maurides kaydetti.

Karşılaşmayı hakem Alparslan Şen yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Emrah Türkyılmaz ile Erdoğan Çak yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Nazif Baytar oldu.

Teknik Direktör Giorgi Chiabrishvili yönetimindeki FC Dinamo Batumi sahaya; Mate Turmanidze, Mamuka Kobakhidze, Dirk Clarkson, Luka Lakvekhetiani, Revaz Chiteshvili, Artiom Milchenko, Giorgi Putkaradze, Vordy Mara, Giorgi Koukreidze, Tornike Kirkitadze ve Dmitri Mandrichenko ilk 11'iyle çıktı.

Teknik Direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler ise mücadeleye Mustafa Burak Bozan, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Ermal Krasniqi, Cem Üstündağ, Ryan Raveloson, Diaa Saba, Daniel Moreno, Berk Özdemir ve Florent Hasani ilk 11'iyle başladı.

İki takım da karşılaşmanın ilk yarısında ideal kadrolarına yakın bir 11 ile mücadele ederken, ikinci yarıda ise genç futbolculara ve yedek oyunculara şans verildi.

Erzurumspor FK'nın 30 yaşındaki Gürcü sol bek oyuncusu Guram Giorbelidze de karşılaşmayı tribünden takip etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif, Dinamo Batumi'ye 2-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar Bolu'da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar
Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı’nın eşini ağırladı Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini ağırladı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Greenwood’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi

19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 20:17:16. #7.12#
SON DAKİKA: Amed Sportif, Dinamo Batumi'ye 2-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.