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Amed Sportif Faaliyetler: 1-2 - Son Dakika

Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

19.02.2022 15:07
Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Erdi Abdulmecit Sayar, Oğuzhan Yiğit KarpuzŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner (Dk.79 Hüseyin), Muhammed Enes (Dk.63 Taner), Erkan, Sinan (Dk.79 Ferhan), Burak, Çağlar, Dilaver (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Erdi Abdulmecit Sayar, Oğuzhan Yiğit Karpuz

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner (Dk.79 Hüseyin), Muhammed Enes (Dk.63 Taner), Erkan, Sinan (Dk.79 Ferhan), Burak, Çağlar, Dilaver (Dk.63 Vedat), Mustafa Durak, Fırat, Muhammed Raşit AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir – Cenk, Kerem (Dk.80 Muhammed Fatih),  Bünyamin (Dk.46 İsmail Cem), Üstün Bilgi, Kutay, Okan, Oğuz (Dk.80 Ercan), Mehmet Alaedinoğlu, Mervan (Dk.65 Muhlis), Mustafa MuratSARI KARTLAR: Taner (Şanlıurfaspor) Kerem (Amed Sportif Faliyetler)GOLLER: Dk.14 Muhammed Enes(Şanlıurfaspor) Dk.3 Üstün, Dk.84 Üstün (Amed Sportif Faaliyetler)TFF 2. Lig Grup Beyaz 26'ncı hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.3'üncü dakikada Kerem'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Üstün, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.14'üncü dakikada kaleciyle baş başa kalan Muhammed Enes, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

84'üncü dakikada ceza sahası dışında Üstün'ün sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.


Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
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Amed Sportif Faaliyetler: 1-2 Amed Sportif Faaliyetler: 1-2 ŞANLIURFA - Eyyubiler Dönemi'ne ait 800 yıllık han, isot müzesine dönüşecek ŞANLIURFA - Eyyubiler Dönemi'ne ait 800 yıllık han, isot müzesine dönüşecek Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti

Muhammed Enes, Şanlıurfaspor, Burak Çağlar, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler: 1-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler: 1-2 - Son Dakika
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