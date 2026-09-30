Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim\'deki Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim'deki Gençlerbirliği maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-kırmızılı ekip, 10 Ekim Cumartesi saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, atletik koşu ve çift kale maçla tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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