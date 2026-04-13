Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Beraberlik İçin Üzüldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Beraberlik İçin Üzüldü

13.04.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed'in hocası Mesut Bakkal, ucuz goller yediklerine üzüldü, takımın gücüne inandığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Çok ucuz goller yedik, ona üzülüyorum. Yani mücadelemizin karşılığını alamadık. Berabere bitirdik. İstemediğimiz sonuçtu." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın oyunu ve kazanma isteğinden memnun olduğunu söyledi.

İstatistiklerde rakipten iyi olduklarına dikkati çeken Bakkal, "Biz büyük bir camiayız. Böyle bir beraberlikle ne boynumuz ne de kafamız aşağı düşüyor. Bu takım şampiyon olacak 3 takımdan biri. Bizim hem takım hem yönetim hem de camia olarak bundan sonraki üç maçımızı geçecek gücümüz var. Hiçbir şekilde umutsuzluğa gerek yok. Hakikaten iyi oynadık yani böyle mücadele edelim, böyle oynayalım. Çok ucuz goller yedik, ona üzülüyorum. Yani mücadelemizin karşılığını alamadık. Berabere bitirdik. İstemediğimiz bir sonuçtu." diye konuştu.

Eminevim Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik sorumlusu Levent Açıkgöz, oyuncularının karşılaşmada "müthiş karakter gösterdiğini" dile getirdi.

Açıkgöz, "Bu takım başkasının sonuçlarıyla değil kendi mücadelesiyle ligde kalmayı başardı. Matematik olarak bir iki puanlık bir durum var. İnşallah onu da kendi elde edeceğimiz galibiyetle netleştirip önümüzdeki sezona hazırlığımızı yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:34:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.