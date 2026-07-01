Amed Sportif Faaliyetler 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

01.07.2026 13:13
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Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da genç oyuncularla başlattı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında planlanan kamp programının ilk etabı Erzurum'da başlamıştır. Yeni transferlerimizin de yer aldığı kamp kadromuza futbol akademimizden yetişen genç oyuncularımız Bora Gün, Muhammed Kahraman, Mirsat Kılıç, İsmail Duyu, Muhammed Damar ve Yakup Girişen de dahil edilmiştir. Gösterdikleri gelişim ve performans doğrultusunda profesyonel A takım kadromuza dahil edilen genç oyuncularımız, sezon öncesi hazırlık sürecinde takımımızla birlikte çalışmalarını sürdürecektir. Akademimizden yetişerek A takım seviyesine yükselen oyuncularımızın, kulübümüzün değerlerini ve mücadele ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtacaklarına inanıyor, kendilerine başarılı bir kamp dönemi ve verimli bir hazırlık süreci diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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