Amed Sportif Faaliyetler, Ali Turap Bülbül'ü Transfer Etti
Amed Sportif, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ü transfer etti.
Amed Sportif Faaliyetler'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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