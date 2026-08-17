Amed Sportif Faaliyetler, Ali Turap Bülbül\'ü Transfer Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ü transfer etti.

Amed Sportif Faaliyetler'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.