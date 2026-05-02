Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi Cizre'de kutlandı

02.05.2026 20:47  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler'in, Trendyol Süper Lig'e yükselmesi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kutlandı. Binlerce vatandaşın sokaklarda şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk yolundaki kritik Iğdır FK mücadelesi için Cizre Belediyesi vatandaşların bu tarihi anı hep birlikte yaşaması amacıyla Dicle Nehri kenarında bulunan İtfaiye Parkı'na dev ekran kurdu. Maçın başlamasına saatler kala alanı dolduran 7'den 70'e binlerce Cizreli, ellerinde bayrak ve flamalarla müsabakayı bekledi.

Maçı tribün atmosferinde takip eden binlerce kişi, Amed Sportif Faaliyetler'in, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce kişi cadde ve sokaklara akın etti. Havai fişekler ve meşalelerle kutlama yapan vatandaşlar, araçlarıyla da konvoy oluşturdu.

Yıllardır Süper Lig hayali kuran taraftarlar, bu başarının bölge futbolu için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Cizre sokakları uzun yıllar unutulmayacak bir şampiyonluk kutlamasına ev sahipliği yaptı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 21:10:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.