Amed Sportif Faaliyetler\'in Süper Lig\'e yükselmesi Cizre\'de kutlandı

Amed Sportif Faaliyetler'in, Trendyol Süper Lig'e yükselmesi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kutlandı. Binlerce vatandaşın sokaklarda şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk yolundaki kritik Iğdır FK mücadelesi için Cizre Belediyesi vatandaşların bu tarihi anı hep birlikte yaşaması amacıyla Dicle Nehri kenarında bulunan İtfaiye Parkı'na dev ekran kurdu. Maçın başlamasına saatler kala alanı dolduran 7'den 70'e binlerce Cizreli, ellerinde bayrak ve flamalarla müsabakayı bekledi.

Maçı tribün atmosferinde takip eden binlerce kişi, Amed Sportif Faaliyetler'in, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce kişi cadde ve sokaklara akın etti. Havai fişekler ve meşalelerle kutlama yapan vatandaşlar, araçlarıyla da konvoy oluşturdu.

Yıllardır Süper Lig hayali kuran taraftarlar, bu başarının bölge futbolu için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Cizre sokakları uzun yıllar unutulmayacak bir şampiyonluk kutlamasına ev sahipliği yaptı. - ŞIRNAK