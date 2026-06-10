Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Teknik Direktörü: Besnik Hasi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Teknik Direktörü: Besnik Hasi

Amed Sportif Faaliyetler\'in Yeni Teknik Direktörü: Besnik Hasi
10.06.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon için eski Anderlecht teknik direktörü Besnik Hasi ile anlaştı.

Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör Besnik Hasi oldu.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör açıklandı. Belçika ekiplerinden Anderlecht'ten ayrılan Besnik Hasi, Amed Sportif Faaliyetler'in başına getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Besnik Hasi ile 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarını kapsayan anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Besnik Hasi'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Besnik Hasi, Belçika, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Teknik Direktörü: Besnik Hasi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı
Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı

21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:15
Fenerbahçe’de Kante depremi
Fenerbahçe'de Kante depremi
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 21:32:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Teknik Direktörü: Besnik Hasi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.