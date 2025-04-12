Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü\'nden Maç Sonrası Açıklama

Servet Çetin, Şanlıurfaspor maçında yaşanan saldırıyı ve oyuncularının performansını değerlendirdi.

12.04.2025 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İçeri girerken bir personelimizin maalesef burnu kırıldı. Maalesef bir de saldırıya uğradık. Biz komşu takımız. Onlar bizim oraya geldiklerinde gayet güzel ağırladık, öyle de gönderdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Servet Çetin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Beceri anlamında sıkıntımız var, maalesef golleri atamıyoruz. Sezon sonuna kadar da böyle gidecek. Hiçbir zaman rahat bir maç izleyemedik. Normalde maçı başından kopartıp çok farklı bir şekilde ilk yarıda içeri girebilirdik. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İstediğim her şeyi yaptılar. Özellikle rakibi analiz ettik. Rakip ikinci bölgede karşılayacak, geçiş kovalayacak ve bize karşı duran toplardan etkili olacaktı. Bu savunma anlayışlarını özellikle altı bağlantılarımızla, sabırla pas yaparak ufak da olsa kıra kıra ceza sahalarına geldik ve etkili olduk. Oyuncu arkadaşlarım çalıştığımız her şeyi yaptılar. Bir tek eksik bıraktık, onun dışında oyun anlamında, topa sahip olma anlamında üstün taraf bizdik ve şunu da söyleyeyim, deplasmanda oynuyoruz, taraftar yasağımız geldi, taraftarımız içeri alınmadı. İçeri girerken bir personelimizin maalesef burnu kırıldı. Maalesef bir de saldırıya uğradık. Biz komşu takımız. Onlar bizim oraya geldiklerinde gayet güzel ağırladık, öyle de gönderdik. Stadımıza hasar da verdiler ama ona rağmen biz hiçbir tepkide bulunmadık ama bu gün maalesef karşılaştığımız olay bizi çok üzdü. Sonuçta komşu şehirleriz, bunlara hiç gerek yok. Urfa takımına bundan sonra başarılar diliyorum ama dediğim gibi zor bir maç olmasına rağmen çok güzel bir maç oynadık. Bunu da kimse göz ardı etmesin, özellikle bizim kötülüğümüzü isteyen içimizdeki hainler" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Servet Çetin, Politika, Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza
Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

22:00 ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray’dan ilk açıklama ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama
21:23 Beşiktaş’ta kazan kaynıyor Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı
21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
09:04 Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
08:41 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 23:01:46. #7.13#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement