Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top çalışmaları yaptı.

Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.