Amed Sportif Trabzonspor'a Hazırlanıyor
Amed Sportif, Trabzonspor maçına yönelik antrenmanlarına teknik direktör Hasi yönetiminde devam ediyor.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-kırmızılı takım, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.
Salonda yapılan ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular atletik koşular gerçekleştirdi.
İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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