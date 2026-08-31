Amed ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Amed ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı

Amed ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı sonucu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakika Trabzonspor yarı alanında rakibinden topu kapan Fabinho, pasını Muçi'ye aktardı. Muçi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mohamed Salah, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1

25. dakika kaleci Onana, Trabzonspor yarı sahasında açılarak sağ kanatta bulunan Onuachu'ya doğru uzun bir top gönderdi. Seken top Ballet'nin önünde kaldı. Onana'nın henüz kalesine dönemediğini gören Ballet, orta sahadan kaleyi yoklarken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

38. dakika hızlı gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında, Dia Saba'nın pasıyla topla buluşan Sor, sol kanattan içeriye kat etti. Sor'un şutunda, sağına uzanan kaleci Onana topu köşeden çıkardı.

45+2. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahası yakınında bulunan Melih'ten seken top sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Melih'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+5. dakikada penaltıyı kullanan Mbaye Diagne'nın vuruşunda Onana penaltıyı kurtardı. Pozisyonu takip eden Sor, topu ağlara gönderdi: 1-1

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, David Bates, Lumbardh Dellova, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Samuel Ballet, Dia Saba, Yira Sor, Mbaye Diagne

Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Furkan Soyalp, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Rayan Lutin, Gift Orban

Teknik Direktör: Besnik Hasi

Trabzonspor: Andre Onana, Stefan Savi, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Noah Saviolo (Aral Şimşir dk. 34), Mohamed Salah, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Ozan Tufan, Umut Nayir, Wagner Pina, Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Metehan Mimaroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Yira Sor, (Amed Sportif Faaliyetler), Mohamed Salah (dk. 11) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Besnik Hasi, (Amed Sportif Faaliyetler), Sidny Lopes Cabral, Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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