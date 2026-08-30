Amed ve Trabzonspor Süper Lig'de Kapışıyor - Son Dakika
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Amed ve Trabzonspor Süper Lig'de Kapışıyor

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Amed Sportif, Trabzonspor ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Hedef galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Amed Sportif Faaliyetler, rakibiyle ilk kez A takım düzeyinde kozlarını paylaşacak.

Sezona sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenildi.

Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki ikinci galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Trabzonspor ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapacak.

Trabzonspor'un yeni takımlara karşı karnesi

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak.

Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.

Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler sahasında 2'de 2 peşinde

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında ligde üst üste ikinci yenilgisini almamak için mücadele edecek.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'in ilk iki haftasındaki hücum verileri de dikkati çekiyor.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında hücumdaki üretkenliğini artırmaya çalışacak.

Trabzonspor deplasmanda etkili

Trabzonspor, 2026 yılında Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu.

Sezonun ilk iki haftasında savunma performansıyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı tanıdı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde yenilmedi.

Tekke'nin bu karşılaşmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

Diagne'nin Trabzonspor'a karşı gol katkısı dikkati çekiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in gol yollarındaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında İstanbul Başakşehir karşısında 2 gol attı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed ve Trabzonspor Süper Lig'de Kapışıyor - Son Dakika

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