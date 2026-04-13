Amed ve Ümraniye 2-2 Berabere Kaldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif ve Eminevim Ümraniyespor'un mücadelesi 2-2 sona erdi; teknik direktörler değerlendirdi.

1'inci Lig'in 35'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz açıklamalarda bulundu.

MESUT BAKKAL: GELDİĞİM ZAMAN 4 PUAN GERİDEYDİK

Ligde avantajın kendilerinde olduğunu belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Tabii üzgünüz ama oynadığımız oyun ve kazanma isteği nedeniyle memnunum. Sadece rakip ataklarında birinci bölgede biraz baskıları az yaptık. Çıkarken kaptırdığımız bir top. ve talihsiz yediğimiz iki tane gol. 90+3'te de olsa bulduğumuz beraberlik golü. Bu takım şampiyon olacak. Bu takım, bu oyun, bu istek devam ettiği sürece bu takım şampiyon olacak. 2 puan avantajımız var. Biz büyük camiayız. Bizim için bir kazanç olarak söylemiyorum ama dakika 95'e kadar kovalayan bir takım var. İsteksiz ve mücadelesiz hiç de diyemeyiz. Onun için hala 2 puan öndeyiz. Geldiğim zaman 4 puan gerideydik. Çünkü bizim hem takım olarak hem yönetim olarak hem camia olarak bundan sonraki 3 maçımızı geçecek gücümüz de var. Sadece çok ucuz goller yedik, ona üzülüyorum. Mücadelemizin karşılığını alamadık, berabere bitirdik. İstemediğimiz sonuçtu. Bu bağlamda aynı şekilde, aynı düzende devam edeceğiz" dedi.

LEVENT AÇIKGÖZ: TAKIM LİGDE KALMAYI BAŞARDI

Aldığı sonuçla birlikte ligde kalmayı başardıklarını ifade eden Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "Biz buraya 'puan ya da puanlar almaya geldik' dedim. Çocuklarımız maçın başlaması ile beraber sahada müthiş bir karakter gösterdiler. Bu maçta şöyle ayrı bir özelliğimiz daha var. İlk kez oynayan iki tane oyuncumuz bu maçta 90 dakika mücadele etti. Biri 72'nci dakikada çıktı. İkinci yarı 18 yaşında ilk kez oynayan bir oyuncumuz vardı. Hep beraber maçın başından sonuna kadar böyle iyi ve tecrübeli, şampiyonluğa oynayan bir takımın karşısında ezilmeden mücadele ettiler. Biz buraya 12'nci haftada geldik. Geldiğimizden bugüne kadar bütün maçlarda hep ilk kelimemiz onlara teşekkür etmekti. Şimdi teşekkürün büyüğünü hak ettiler. Onları canı gönülden kutluyoruz. Bu takım başkasının yaptığı sonuçlarla değil, kendi yaptığı mücadeleyle ligde kalmayı başardı. Zaten matematik olarak 1-2 puanlık bir durum var. İnşallah onu da kendi elde edeceğimiz galibiyetle netleştirip önümüzdeki sezona hazırlığımızı yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Ümraniye, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 00:01:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.