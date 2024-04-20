Amedspor Başkanı Aziz Elaldı: Diyarbakır\'a 1 milyon kişi gelecek

Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve 77 puan ile lider olan Amed Sportif Faaliyetleri Başkanı Aziz Elaldı, "Emniyetin ve belediyenin verdiği bilgilerde hafta sonu Diyarbakır'a 1 milyona yakın kişi gelecek. Emniyetin rakamı 600 bin, belediyenin rakamı da 1 milyon insanın il dışından gelmesi. Bizim sevincimize ortak olmak için, karnavalımıza katılmak için gelecekler" dedi.

Basın mensuplarıyla Kayapınar ilçesindeki Amedspor Şeyhmus Özer Tesisleri'nde bir araya gelen Elaldı, Iğdır maçı ile ilgili birçok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Elaldı, stadyumun toplam kapasitesi 33 bin kişilik olduğunu, ama emniyetin ve belediyenin verdiği bilgilerde hafta sonu Diyarbakır'a 1 milyona yakın kişinin geleceği öngörüldüğünü söyledi.

Emniyetin rakamı 600 bin, belediyenin rakamına göre ise 1 milyon insan il dışından gelmesi beklendiğini aktaran Elaldı, "Bizim sevincimize ortak olmak için karnavalımıza katılmak için gelecekler. Bu gelen insanların çoğu stadyuma girip o şampiyonluk maçını birebir yaşamak istiyor. Bilet satışlarımız bitti. İki gündür bundan dolayı da bir takım tatsızlıklar oluştu. Böyle büyük organizasyonda eksiklikler olabiliyor. Ama nihayetinde talep çok fazla olduğu için ne kadar özen göstersek de illaki aksaklık oluyor. Taraftarlarımızdan, camiamızdan ve halkımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz" dedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nca yapılan toplantıda alınan taraftar yasağına ilişkin de konuşan Elaldı, "Iğdır'dan gelen arkadaşlarımız var. Biz onlarla beraber bu maçı izleyeceğiz. İskenderun'da yaptığımız tribünü burada yapacağız. Iğdır'dan isteyen taraftar gelsin, biz onları misafir edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR