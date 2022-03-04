Amedspor bay geçecek, Diyarbekirspor kritik virajda - Son Dakika
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Amedspor bay geçecek, Diyarbekirspor kritik virajda

04.03.2022 11:08
Amedspor bay geçecek, Diyarbekirspor kritik virajda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarında Amedspor, haftayı bay geçecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarında Amedspor, haftayı bay geçecek. Küme düşme endişesi taşıyan Diyarbekirspor ise zorlu deplasmanda Afjet Afyonspor'la mücadele edecek.

TFF 2. Lig'de 28. hafta heyecanı cuma ve cumartesi günü yaşanacak. Beyaz Grup'ta 42 puanla ikinci sırada yer alan Amedspor, haftayı maç yapmadan bay geçecek.

Kırmızı Grup'ta topladığı 29 puanla 14. sırada bulunan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle küme düşme riski taşıyan Diyarbekirspor, 44 puanla 8. sırada yer alan play-off adayı Afjet Afyonspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik yönetecek.

Erteleme maçları hafta içinde oynanacak

Olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen 22. hafta karşılaşmaları 9 Mart Çarşamba günü oynanacak. Amedspor, Nazilli Belediyespor'la saat 14.00'te Nazilli İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Diyarbekirspor ise aynı gün ve saatte başlayacak mücadelede Diyarbakır Stadı'nda Silahtaroğlu Vanspor'u ağırlayacak. 13 Mart Pazar günü oynanacak 30. hafta maçlarında Amedspor, Kastamonuspor'un ligden çekilmesi nedeniyle dinlenecek. Diyarbekirspor, aynı gün deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. - DİYARBAKIR

Amedspor bay geçecek, Diyarbekirspor kritik virajda
Amedspor bay geçecek, Diyarbekirspor kritik virajda

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Futbol Federasyonu, Cumartesi, Amedspor, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amedspor bay geçecek, Diyarbekirspor kritik virajda - Son Dakika


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