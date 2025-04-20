Amedspor, Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman\'ı TFF\'ye şikayet edecek

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan ve Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Amedspor, Konuk takım futbolcusu Burak Süleyman'ın maç sırasında tribünlere yaptığı hareketlerin ardından harekete geçti.

TFF'YE ŞİKAYET EDECEKLER

Amedspor, Çorum FK forması giyen Burak Süleyman'ın maç sırasında taraftarlara yönelikhareketlerini "provokatif ve tahrik edici" bularak kınadı. Açıklamada, hakemlerin yaşananlara kayıtsız kalması da eleştirilerek, hakemlerin tavrı "kabul edilemez bir zafiyet" olarak tanımlandı. Kulüp yönetimi, olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

AMEDSPOR'UN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Amedspor'un açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi;

"Bu akşam oynanan Çorum F.K. karşılaşmasında, rakip takım oyuncusu Burak Süleyman'ın taraftarlarımıza yönelik provokatif ve tahrik edici hareketleri, sporun hiçbir değeriyle bağdaşmamaktadır. Bu hareketlere karşı müsabakanın hakem triosunun sessiz kalması ise kabul edilemez bir zafiyettir.

Kulübümüz, bu tür sportmenlik dışı davranışları asla kabul etmemektedir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli tüm resmi girişimler, yönetim kurulumuz tarafından ivedilikle yapılacaktır.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu savunmaya; her türlü provokasyonun ve adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."