Amedspor, Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman'ı TFF'ye şikayet edecek - Son Dakika
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Amedspor, Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman'ı TFF'ye şikayet edecek

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Amedspor, sahasında 1-0 kazandığı Çorum FK karşılaşmasında konuk takımın futbolcusu Burak Süleyman'ı maç esnasında tribünlere dönerek yaptığı hareketler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunacaklarını duyurdu. 30 yaşındaki Burak'ın hareketleri tartışmalara neden olmuştu.

20.04.2025 17:42
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan ve Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Amedspor, Konuk takım futbolcusu Burak Süleyman'ın maç sırasında tribünlere yaptığı hareketlerin ardından harekete geçti.

TFF'YE ŞİKAYET EDECEKLER

Amedspor, Çorum FK forması giyen Burak Süleyman'ın maç sırasında taraftarlara yönelikhareketlerini "provokatif ve tahrik edici" bularak kınadı. Açıklamada, hakemlerin yaşananlara kayıtsız kalması da eleştirilerek, hakemlerin tavrı "kabul edilemez bir zafiyet" olarak tanımlandı. Kulüp yönetimi, olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

AMEDSPOR'UN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Amedspor'un açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi;

"Bu akşam oynanan Çorum F.K. karşılaşmasında, rakip takım oyuncusu Burak Süleyman'ın taraftarlarımıza yönelik provokatif ve tahrik edici hareketleri, sporun hiçbir değeriyle bağdaşmamaktadır. Bu hareketlere karşı müsabakanın hakem triosunun sessiz kalması ise kabul edilemez bir zafiyettir.

Kulübümüz, bu tür sportmenlik dışı davranışları asla kabul etmemektedir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli tüm resmi girişimler, yönetim kurulumuz tarafından ivedilikle yapılacaktır.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu savunmaya; her türlü provokasyonun ve adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman, tribünlere yakın tarafta bulunduğu esnada kendisine atılan yabancı maddelere tepkisi çok sert gösterdi. Çok sinirlenen 30 yaşındaki futbolcunun tribünlere dönerek yaptığı hareketler tartışmalara neden oldu.

Amedspor, Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman\'ı TFF\'ye şikayet edecek
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Son Dakika Spor Amedspor, Çorum FK futbolcusu Burak Süleyman'ı TFF'ye şikayet edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Candan:
    ayağına sağlık yiğidim türk Halkı seni seviyor Burak kardeşim 18 38 Yanıtla
  • Ali:
    Burak Süleyman in yaptığı hata ama Amad spor taraftarı da kesinlikle Ceza almalı adamlar ne buluyorsa saha atıyor 19 13 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    acaba boşuna mı ugrasiyoruz biz .Amet spor yenildi diye küfürler taşlar sopalar sahaya atılıyor en efendi çocuğu bile çileden çıkardılar akıllı olun da kardeş olalım 1 6 Yanıtla
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