Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi - Son Dakika
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Spor

Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Amedspor\'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

1. Lig takımı Amedspor'da, Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal da görevinden ayrıldı.

30.10.2024 12:57
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Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı. Yanal bugün basın açıklaması yapacak. Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı.

İSTENENİ VEREMEDİ

Amed Sportif'te 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Yanal, 1.30 puan ortalaması tutturdu. Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde 11 ayrı takımı çalıştırdığı ve tek kupa sevincini 2013-2013 sezonunda Fenerbahçe ile yaşadığı biliniyor.

Ersun Yanal, Amedspor, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • serkan keskin:
    bu fosiller artik bi biraksa hocaligi 43 2 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    fenerin kapısından gecen iflah olmuyor yazik 24 11 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    amatördeki Bursaspor'a gitsin bence artık bunların Devri kapandı 18 4 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    bunun işi gücü tazminat almak 18 2 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Her yerden tazminat topluyor seneler senesi 15 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    güle boş insan 14 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    burdan da kovulmuş beceriksiz, neyse Mourinho eli kulağında kurtarıcı görevden kaçmaz, 7 1 Yanıtla
  • agrasif laz:
    o pkk sevicikerin takiminda olmasi hataydi 1 6 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    Ajanımız görevini yerine getirdi: D 0 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Geldigi gun devre arasini goremez tazminatini alir gider yazmistim ye bu gundilerin parasini ersun sevaptir.. 0 1 Yanıtla
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