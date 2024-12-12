Amedspor\'da Hedef: Maksimum Puan

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Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, takımının son dönemdeki performansından memnun olduğunu söyledi.

Servet Çetin, kulüp yöneticilerinin katılımıyla Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şu an gidişatımız çok iyi. Aldığımız skorlar oyuncularda öz güven, moral ve motivasyon kaynağı oldu. Devre arasına kadar maksimum puanları toplamak istiyoruz." dedi.

Takım olarak öz güven kazanmaya başladıklarını aktaran Çetin, "İnşallah birkaç maç daha kazandıktan sonra çok çok daha iyi bir takım görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer çalışmalarına da değinen Çetin, "Amacım şu an bütün takımı görmek. Devre arası bir karar alacağımız zaman kimsenin hakkını yemeden şeffaf şekilde oyuncuları değerlendireceğiz. Az şans bulan oyuncular hakkında net bilgiler edinmek için kupa maçında onları oynatacağım. Turu geçmek için de elimizden geleni yapacağız. Oynayan arkadaşlarımız da sonuçta Amed Spor futbolcuları." diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Genel Sekreteri Faruk Korkmaz, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ile Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Cahit Akın da basın toplantısında yer aldı.