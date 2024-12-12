Amedspor'da Hedef: Maksimum Puan - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amedspor'da Hedef: Maksimum Puan

Amedspor\'da Hedef: Maksimum Puan

Teknik direktör Servet Çetin, takımın performansından memnun ve devre arası için hazırlık yapıyor.

12.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, takımının son dönemdeki performansından memnun olduğunu söyledi.

Servet Çetin, kulüp yöneticilerinin katılımıyla Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şu an gidişatımız çok iyi. Aldığımız skorlar oyuncularda öz güven, moral ve motivasyon kaynağı oldu. Devre arasına kadar maksimum puanları toplamak istiyoruz." dedi.

Takım olarak öz güven kazanmaya başladıklarını aktaran Çetin, "İnşallah birkaç maç daha kazandıktan sonra çok çok daha iyi bir takım görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer çalışmalarına da değinen Çetin, "Amacım şu an bütün takımı görmek. Devre arası bir karar alacağımız zaman kimsenin hakkını yemeden şeffaf şekilde oyuncuları değerlendireceğiz. Az şans bulan oyuncular hakkında net bilgiler edinmek için kupa maçında onları oynatacağım. Turu geçmek için de elimizden geleni yapacağız. Oynayan arkadaşlarımız da sonuçta Amed Spor futbolcuları." diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Genel Sekreteri Faruk Korkmaz, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ile Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Cahit Akın da basın toplantısında yer aldı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Servet Çetin, Maksimum, Amedspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'da Hedef: Maksimum Puan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 21:20:09. #1.11#
SON DAKİKA: Amedspor'da Hedef: Maksimum Puan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.