Amedspor'dan Sağlam Kadro Açıklaması

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, kadro planlaması ve sportif kararların, kulübün mali yapısı, teknik heyetin değerlendirmeleri, takımın ihtiyaçları ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda profesyonel ölçütlerle alındığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'in kurulduğu günden bu yana emeğe, dayanışmaya ve ortak mücadele kültürüne değer veren bir kulüp olduğu belirtilerek, formayı giyen her futbolcunun kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Hiçbir emeğin yok sayılmasını ve hiçbir futbolcunun tartışmaların öznesi haline getirilmesinin doğru bulunulmadığının aktarıldığı açıklamada, Süper Lig'e yükselmenin ardından kulübün kurumsallaşmayı, şeffaflığı ve profesyonel yönetim anlayışını temel ilke olarak benimsediği kaydedildi.

Açıklamada, kulübün tüm sportif süreçlerinin kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda yürütüldüğü bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolun doğasında zaman zaman görüş ayrılıkları ve farklı değerlendirmeler olabilir, ancak bu süreçlerin kamuoyu üzerinden yürütülmesinin ne kulübümüze ne de ilgili taraflara herhangi bir fayda sağlamadığı açıktır. Gerçeği yansıtmayan iddialar üzerinden oluşturulmak istenen polemiklerin tarafı olmayacağımız gibi, bu süreçleri yaratan ve fırsata çevirerek kulübümüzü yıpratmaya çalışan çevrelerin de farkındayız. Amedspor, hiçbir kişinin üzerinde yükselen ya da varlığını bir kişiye borçlu olan bir kulüp değildir. Kulübümüz gücünü köklü geçmişinden, büyük taraftarından ve ortak değerlerinden almaktadır. Amedspor'un tüm odağı ve enerjisi, Süper Lig'de kalıcı başarıyı yakalayacak güçlü bir yapı inşa etmektir. Kamuoyunun kulübümüzün resmi açıklamaları dışında yapılan spekülatif değerlendirmelere itibar etmemesini önemle rica ediyor, birlik ruhumuzu, kurumsal itibarımızı ve ortak hedeflerimizi her türlü kişisel tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğimizi saygıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."