Amedspor, Gift Orban\'ı Kiraladı

Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'de forma giyen Gift Orban'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Diyarbakır temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Gift Orban, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamızı giyecektir. Gift Orban'a Amedspor'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.