Amedspor, Pendikspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Spor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır'da Amedspor'a konuk olan Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Mahmut Gülle

Amedspor: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Doğan Can Davas dk. 77), N'Koulou (Mehmet Yeşil dk. 46), Uğur Adem Gezer, Oktay Aydın (Assombalonga dk. 46), Cassubie, Ömer Bayram (Alberk Koç dk. 46), Lourenço, Traore, Lovriç (Çekdar Orhan dk. 77), Gradel

Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Alaettin Batuhan Tur, Serkan Odabaşoğlu, Yakal Taylan

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Welinton, Samet Asatekin, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Kappel, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Lima (Eze dk. 75, Del Valle dk. 85), Topalli (Enes Keskin dk. 54)

Yedekler: Emre Koyuncu, Hakan Tavukçu, Tarık Tekdal, Erdem Çalık, Gökdeniz Kara Furkan Doğan, Bekir Karadeniz

Teknik Direktör: Evrim Esendemir

Gol: Kappel (dk. 16) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Lovriç, Ömer Bayram, Mehmet Murat Uçar (Amedspor), Hasan Kılıç, Erdem Canpolat (Pendikspor) - IĞDIR