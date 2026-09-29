Ameliyat olan Kocaelisporlu Haidara 2026-2027 ilk devresinde beklenmiyor - Son Dakika
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Ameliyat olan Kocaelisporlu Haidara 2026-2027 ilk devresinde beklenmiyor

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Ameliyat olan Kocaelisporlu Haidara 2026-2027 ilk devresinde beklenmiyor
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Kocaelispor, sağ rektus femoris tendon rüptürü nedeniyle bugün Fransa'da ameliyat olan futbolcusu Massadio Haidara'nın 2026-2027 ilk devresinde oynamasının beklenmediğini duyurdu. Milli takım kampında ağrıları bulunan Anfernee Dijksteel'in rehabilitasyonuna ise kulüp bünyesinde devam edilecek.

Kocaeli spor, futbolcuları Massadio Haidara'nın sağ rektus femoris tendonundaki rüptür nedeniyle bugün Fransa'da cerrahi operasyon geçirdiğini, Anfernee Dijksteel'in ise rehabilitasyon sürecine kulüp bünyesinde devam edeceğini duyurdu.

Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Massadio Haidara, sağ rektus femoris tendon rüptürü nedeniyle bugün Fransa'da, kas ve tendon konusunda uzman bir spor cerrahı tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü doğrultusunda, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir. Oyuncumuzun, 2026-2027 sezonunun ilk devresindeki resmi müsabakalarda takım kadrosunda yer alması beklenmemektedir. Rehabilitasyon sürecinin ilerleyişine bağlı olarak oyuncumuzun sahalara dönüş takvimi yeniden değerlendirilecektir" denildi.

Dijksteel'in rehabilitasyonuna Kocaelispor bünyesinde devam edilecek

Açıklamada, sağ kasık ve sol uyluk bölgesinde ağrıları bulunan Anfernee Dijksteel'in sağlık durumuna ilişkin bilgilere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli takım kampında sağ kasık ve sol uyluk bölgesinde ağrıları bulunan oyuncumuz Anfernee Dijksteel'in bugün ülkesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucunda, sağ sartorius kasında gerilme ve ödem, sol biceps femoris kasında ise yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Bunun üzerine kulübümüz ivedilikle milli takımla iletişime geçerek oyuncumuzun rehabilitasyon sürecinin kulübümüz sağlık ekibi tarafından sürdürülmesi yönündeki talebini iletmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda talebimiz olumlu karşılanmış olup oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine kulübümüz bünyesinde devam edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA
KocaelisporMilli TakımAmeliyatFransaSağlıkSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ameliyat olan Kocaelisporlu Haidara 2026-2027 ilk devresinde beklenmiyor - Son Dakika
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