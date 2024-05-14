Ampute Milli Takımı, Çorum\'da İl Jandarma Komutanı\'nı ziyaret etti

Spor

Fransa'da gerçekleşecek Avrupa şampiyonası öncesi Çorum'da hazırlıklarını sürdüren Ampute Milli Takımı'nı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Çorum'da Avrupa şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Ampute Milli takımını ziyaret bulundu. Teknik Direktör İsmail Temiz ve milli sporcularla bir araya gelen Çetinkaya, milli takımdan yeni zaferler beklediklerini belirterek, şampiyonada başarılar diledi.

Teknik Direktör Temiz ve milli sporcularda kendilerine verdiği destekten dolayı İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya'ya teşekkür ederek milli takım forması hediye etti. - ÇORUM