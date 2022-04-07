Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı

07.04.2022 17:36
Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarışları sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarışları sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Gülle atma, cirit atma, yüksek atlama, uzun atlama, 800 metre, 60 metre, 80 metre, bin 500 metre, 2 bin metre, 80 metre engelli, 100 metre engelli ve 5x80 metre kategorilerinde yapılan yarışlar kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Şube Müdürleri Ahmet Metin ve Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı
Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı
Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı
Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı
Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı

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Atletizm, Engelli, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ana Lig Atletizm Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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