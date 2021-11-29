Anadolu Ajansı, Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu

Gölbaşı Belediyesi Serkan Akpınar Basın Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğa Anadolu Ajansı ulaştı.
Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvanın finalinde Anadolu Ajansı, BengüTürk TV'yle karşılaştı.
Rakibini 3-2 yenen Anadolu Ajansı, ilk kez düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. İkinci BengüTürk TV, üçüncü ise Kanal 7 oldu.
Anadolu Ajansı'na şampiyonluk kupasını Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Keskinler ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru verdi.
Kaynak: AA
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