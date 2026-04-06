Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü, Süper Lig'de mücadele eden futbol ve basketbol kulüpleri tarafından kutlandı.
Trendyol Süper Lig'de bu hafta aralarında zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray ile Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinin de bulunduğu 9 maç oynandı.
Süper Lig'in 28. haftasında derbiler dışında Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor ve Kocaelispor-RAMS Başakşehir müsabakaları gerçekleştirildi.
Söz konusu mücadelelerde ev sahibi ekipler sahaya "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25 haftasında ise 7 karşılaşma oynandı.
Mersin Spor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, TOFAŞ-Trabzonspor, Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Glint Manisa Basket ve Beşiktaş GAİN-Karşıyaka müsabakalarında da kutlama mesajları paylaşıldı.
Bu karşılaşmalarda parke etrafındaki reklam panolarında Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
