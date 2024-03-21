Anadolu Efes, Alba Berlin\'i 85-84 mağlup etti

Spor

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Sergio Silva (Portekiz), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin, Hollatz 4, Clyburn 13, Ercan Osmani 7, Pleiss 9, Beaubois 11, Bryant 24, Thompson 10, Oturu, Willis 3, Jones 4

Alba Berlin: Thomas 17, Hermannsson 6, Olinde 17, Koumadje 11, Thiemann 2, Brown 9, Wetzell 10, Delow 7, Mattisseck 3, Schneider 2

1. Periyot: 23-23

Devre: 53-40

3. Periyot: 65-67

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin ekibini 85-84 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Anadolu Efes, maçın 6. dakikasına 16-11 üstün girdi. Thomas'ın başarılı performansıyla hücumda daha etkili olmaya başlayan Alba Berlin, 7. dakikada Delow'un basketiyle 8-0'lık seri yakaladı ve maçta ilk kez öne geçti: 16-17. İki takımın kıyasıya mücadelesiyle devam eden maçta Anadolu Efes, Beaubois'nın son saniyede attığı üçlük ile beraberliği yakaladı ve ilk periyot 23-23 berabere bitti.

İkinci periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada Willis'in üçlüğüyle 11-0'lık seri yakaladı: 34-23. Rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, Thompson'ın 19. dakikada bulduğu iki sayılık basketle farkı 13'e çıkardı ve soyunma odasına 53-40 üstün gitti.

Müsabakanın 3. çeyreğinde tempoyu artıran Alba Berlin, 26. dakikada Thomas'ın üçlüğü ile öne geçti: 55-58. Anadolu Efes, Bryant'ın 29. dakikada bulduğu üçlükle beraberliği yakaladı: 65-65. Alba Berlin son saniyelerde Brown'un orta mesafeden attığı basketle 3. çeyrekte 65-67 üstünlük yakaladı.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın da etkili performansıyla 34. dakikada üç sayılık basketle karşılaşmada yeniden öne geçti: 74-73. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada lacivert-beyazlılar, son dakikaya girildiğinde Clyburn'ün attığı üçlükle 6-0'lık seri yakaladı: 85-81. Son 40 saniyede Almanya ekibi, Olinde'nin dış atıştan bulduğu isabetle farkı 1 sayıya indirdi: 85-84. Clyburn'ün kaçırdığı atışın ardından maçın son 17 saniyesi büyük mücadeleye sahne oldu. Son hücum şansı Alba Berlin'deyken Hermannsson, turnike ile sayı bulmaya çalıştı ancak Jones bu şutu blokladı ve maç Anadolu Efes'in 85-84'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Anadolu Efes, bu sonuçla 31. maçında 14. galibiyetini aldı. Almanya ekibi ise 26. kez kaybetti.

Öte yandan Anadolu Efes'te Elijah Bryant, THY Avrupa Ligi'ndeki 500. ribaunduna ulaştı.