Anadolu Efes, Alba Berlin\'i zorlu bir maçta mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında evinde Alba Berlin'i 85-84 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, karşılaşmanın 3. çeyreğinde kötü performans gösterdiklerini söyledi.
Tomislav Mijatovic, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, verdikleri destek için taraftarı tebrik ederek,"İhtiyacımız olan enerjiyi bize taraftarımız sağladı. Düştüğümüz zamanlarda ayağa kalktık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Harika bir efor sarf ettiler. Çift maç haftasında iki maçı da kazanmak istiyorduk. Larkin'in medikal bazı sorunları vardı ama başka oyuncular maçta sorumluluk aldı. Bryant, Clyburn ve Jones özellikle öne çıktı ama bu galibiyet bir takım galibiyetidir. Yaşanmaması gereken bir 3. çeyrek yaşadık ama taraftarlarımızla beraber toparlandık." ifadelerini kullandı.
"Tüm hatayı üstüme alıyorum"
Alba Berlin'in farklı bir takım olduğunu dile getiren Mijatovic, "Çok yüksek tempoyla ve erken şutla oynuyorlar. Real Madrid ile oynadıkları maçta da bunu gördük. 3. çeyrekte hücumdaki seçeneklerimizde sıkıntı vardı. Tüm hatayı üstüme alıyorum. Oyuncularımı da tekrar tebrik etmek istiyorum. Panik yapmadılar, enerjileri düşmedi ve arzuları yüksek seviyedeydi. THY Avrupa Ligi'nde kolay maç yok. Bir olsun bizim olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Adım adım gitmek istediğini belirten Mijatovic, "Çift maç haftasında aldığımız 2 galibiyetten memnunum. Play-in'de son maça ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. THY Avrupa Ligi'nde her maç bir savaş. Konsantrasyonumuz hafta sonu oynayacağımız Manisa maçında. Play-in konusunda iyimserim. Bu oyuncular, bu seviyede olduklarını kanıtladı." diye konuştu.
Alba Berlin cephesi
Alba Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez, son maçlarda galibiyete çok yaklaştıklarını ancak tecrübe eksikliğinden müsabakalarda kazanamadıklarını dile getirdi.
Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Gonzalez, "Takımımla gurur duyuyorum ve çok seviyorum. Bir türlü kazanamıyoruz ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Böyle gidersek sonunda ödülümüzü alacağımızı düşünüyorum. Sürekli gelişiyoruz ama şu aşamada kazanmak bizim için zor." ifadelerini kullandı.
Larkin'in etkisiz performansının maçta fark yarattığını vurgulayan Gonzalez, "Bizim de eksiklerimiz vardı. Çok genç bir takım olmamıza rağmen kontrolü ele aldık. Organizasyonun en genç takımıyız. Bize deneyim gerekiyor. Bu organizasyon deneyim üzerine kurulu. Çok yeni oyuncumuz var. Kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Alba Berlin'i zorlu bir maçta mağlup etti - Son Dakika
Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil'in kaslı hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Özil'in son paylaşımının altına, "Ne olmuş sana Mesut?" şeklinde yorumlar geldi.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular idmanda yer almadı. Sivasspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kuşadası'nda yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 23 yaşındaki Yusuf Güvcin, evinde hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Güvcin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Önceki gün grip şikayetiyle hastaneye başvuran Güvcin, tedavisinin ardından evine dönmüştü.
THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin ekibini 85-84 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla 31. maçında 14. galibiyetini aldı. Almanya ekibi ise 26. kez kaybetti.
Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) ilk gününde milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda özel milli judocuların bireysel müsabakaları gerçekleştirildi. Milli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu. Ayrıca yüzme ve masa tenisi branşlarında da milli sporcular başarılı performans sergiledi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Teksüt Bandırmaspor taraftar derneği, başkan Anıl Başoğlu önderliğinde iftar yemeği düzenledi. İftara, Bandırma Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi adaylar da katıldı. Taraftarlar, stat taleplerini iletmek için Gençlik ve Spor Bakanı ile iletişime geçti. Bakan, Bandırma'ya modern bir stadyum yapılması konusunda destek sözü verdi.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında büyük bir değişiklik yapmayı planlıyor. Yeni denenen kurala göre, bir futbolcunun ofsaytta sayılabilmesi için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek. Bu değişiklik, ofsayt durumunun daha net belirlenmesi ve tartışmaların azaltılması hedefleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?