Anadolu Efes, ALBA Berlin maçında taraftar desteği bekliyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi 31. haftasında yarın ALBA Berlin'i konuk edecekleri maçta taraftarlarından destek beklediklerini ifade etti.
Kulübün internet sitesinde açıklaması yayımlanan Mijatovic, ALBA Berlin karşısında hem hücum hem de savunmada büyük bir mücadele ortaya koymaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:
"Çift maç haftasının ikinci maçında evimizde ALBA Berlin'i konuk ediyoruz. Real Madrid'e karşı oynadıkları son maçta da gördüğümüz gibi hemen hemen tam kadrolarıyla çok iyi basketbol oynayan bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Sahanın her iki tarafında da 40 dakika boyunca büyük bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Bu, bize yüksek enerji verecek ve nihai hedefimiz olan maçı kazanmamızı sağlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki muhteşem seyircimizden yine büyük bir destek bekliyoruz."
Lacivert-beyazlıların 25 yaşındaki pivotu Ercan Osmani ise son maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Avrupa Ligi'nde son dört haftaya girilirken, Olympiakos galibiyetinin ardından ALBA Berlin'i konuk ediyoruz ve bu maçtan da galibiyet ile ayrılmak hedefindeyiz. Umarım ALBA Berlin maçını da galibiyet ile tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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