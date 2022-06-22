Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı

22.06.2022 13:00
Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika'dan ayrılan Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i transfer etti.

Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika'dan ayrılan Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2013'te Ribola Kastela'da başlayan Zizic, sonrasında Cibona, Gorica ve Darüşşafaka'da görev aldı. 2017'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'a imza atan Zizic, 2020'de ise Maccabi Playtika'ya transfer oldu.

Hırvatistan Milli Takımı ile 2014'te Türkiye'nin ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Zizic, bir sene sonra 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bu kez gümüş madalya kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 31 maça çıkan Zizic, 12,2 sayı, 5 ribaunt ortalamaları yakaladı. Hırvat pivot, İsrail liginde ise maç başına 10,4 sayı, 5,8 ribaunt üretti.

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Kaynak: AA

Anadolu Efes, Basketbolcu, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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